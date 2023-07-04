プロ野球速報 （４日）
2023年07月04日20時44分
＜セ＞
ヤクル ３－３ ＤｅＮ（７回表、横浜）
巨 人 ５－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 １－９ 広 島（８回裏、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ ９－７ 楽 天（７回表、東京ドーム）
西 武 ０－０ ロッテ（１０回表、ゾゾマリン）
日ハム ８－２ ソフト（６回裏、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （４日）
2023年07月04日20時44分
＜セ＞
ヤクル ３－３ ＤｅＮ（７回表、横浜）
巨 人 ５－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 １－９ 広 島（８回裏、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ ９－７ 楽 天（７回表、東京ドーム）
西 武 ０－０ ロッテ（１０回表、ゾゾマリン）
日ハム ８－２ ソフト（６回裏、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （４日）(07/04 20:42)
プロ野球速報 （４日）(07/04 20:42)
郡司、プロ初本塁打 トレードで心機一転―プロ野球・日本ハム(07/04 20:14)
阪神の近本、右肋骨骨折で登録抹消 プロ野球(07/04 18:44)
ロッテの石川慎「期待に応えたい」 巨人からトレード―プロ野球(07/04 18:02)
硬式部員、９年連続で減少 日本高野連(07/04 17:49)
５日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(07/04 17:33)
５日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(07/04 17:33)
パ・リーグ公示（４日） プロ野球(07/04 16:28)
セ・リーグ公示（４日） プロ野球(07/04 16:26)
大谷、７月は静かなスタート 米大リーグ・エンゼルス(07/04 15:59)
審判スクールを開催 ＮＰＢ―プロ野球(07/04 15:30)
パ・リーグ公示（４日） プロ野球(07/04 15:28)
セ・リーグ公示（４日） プロ野球(07/04 15:28)
大谷、３打数無安打 鈴木は途中出場―米大リーグ(07/04 14:58)
巨人の小沼「強気な投球を」 ロッテからトレード―プロ野球(07/04 14:48)
３日の日本選手 米大リーグ(07/04 14:15)
カーショーがＩＬ入り 米大リーグ(07/04 11:42)
大谷、ダルビッシュが再会 米大リーグ(07/04 10:15)
大谷、異次元のアーチ量産 「理想の軌道で振れている」―米大リーグ(07/04 08:08)
大谷、３度目の月間ＭＶＰ 日本選手で最多、週間も同時―米大リーグ(07/04 07:49)
選手と歩んだ優しき名将 小倉さん、日大三監督を勇退―高校野球(07/04 07:15)
原点回帰、シンプルさが奏功 藤田平さん、岡田阪神に熱視線―プロ野球(07/04 07:14)
「コロナ特例」は今季限り プロ野球(07/03 19:13)
山田が登録抹消 プロ野球・ヤクルト(07/03 18:39)
４日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(07/03 15:32)
４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(07/03 15:32)
パ・リーグ公示（３日） プロ野球(07/03 15:30)
セ・リーグ公示（３日） プロ野球(07/03 15:29)
石川、小沼で交換トレード 巨人とロッテが発表(07/03 15:27)