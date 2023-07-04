オリンパス、気管支内視鏡の使用で注意喚起 一部のレーザー機器併用で燃焼事故
2023年07月04日16時50分
オリンパスは４日、米国で気管支内視鏡とレーザー治療機器を併用すると内視鏡が燃焼する恐れがあるとして、適合しないタイプの機器を併用しないよう医療機関に注意喚起を行った。日本で展開する１５品種（一部販売終了）を含む気管支内視鏡３２機種が対象。海外で１件の死亡事故があり、米食品医薬品局（ＦＤＡ）が注意を呼び掛けているという。
オリンパス、気管支内視鏡の使用で注意喚起 一部のレーザー機器…
2023年07月04日16時50分
オリンパスは４日、米国で気管支内視鏡とレーザー治療機器を併用すると内視鏡が燃焼する恐れがあるとして、適合しないタイプの機器を併用しないよう医療機関に注意喚起を行った。日本で展開する１５品種（一部販売終了）を含む気管支内視鏡３２機種が対象。海外で１件の死亡事故があり、米食品医薬品局（ＦＤＡ）が注意を呼び掛けているという。
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