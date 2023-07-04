楽天証ＨＤ、上場申請 資金調達で経営基盤強化
2023年07月04日19時00分
楽天証券ホールディングス（ＨＤ）は４日、東証に上場申請したと発表した。資金調達によって経営基盤を強化し、傘下のインターネット証券大手、楽天証券を中心に顧客層拡大やサービスの多様化を目指す。
楽天証ＨＤ、上場申請 資金調達で経営基盤強化
2023年07月04日19時00分
楽天証券ホールディングス（ＨＤ）は４日、東証に上場申請したと発表した。資金調達によって経営基盤を強化し、傘下のインターネット証券大手、楽天証券を中心に顧客層拡大やサービスの多様化を目指す。
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