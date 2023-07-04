自民・世耕氏、安倍派体制「５人で議論」
2023年07月04日16時35分
自民党の世耕弘成参院幹事長は４日の記者会見で、安倍派の新体制について、自身を含め派内で有力な「５人を中心に鋭意、議論中だ」と強調した。５人は、世耕氏と高木毅国対委員長、松野博一官房長官、西村康稔経済産業相、萩生田光一政調会長。
世耕氏は「特に中堅、若手からはしっかりとした交渉力を持つことが重要だという声をたくさんもらっている。そういったものに対応した結果を出したい」と述べた。
自民・世耕氏、安倍派体制「５人で議論」
2023年07月04日16時35分
自民党の世耕弘成参院幹事長は４日の記者会見で、安倍派の新体制について、自身を含め派内で有力な「５人を中心に鋭意、議論中だ」と強調した。５人は、世耕氏と高木毅国対委員長、松野博一官房長官、西村康稔経済産業相、萩生田光一政調会長。
世耕氏は「特に中堅、若手からはしっかりとした交渉力を持つことが重要だという声をたくさんもらっている。そういったものに対応した結果を出したい」と述べた。
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、ＩＡＥＡ報告書を受領 事務局長と面会「誠実に対応」―処理水、放出時期を最終判断(07/04 17:01)
自民・世耕氏、安倍派体制「５人で議論」(07/04 16:35)
健康保険の資格確認書「プッシュ型」で 山口公明代表、政府に要請(07/04 16:33)
知事退職金全額カット条例成立 １期４年で３５００万円―奈良県議会(07/04 16:26)
同意なく登録、新たに６件 マイナ保険証、自治体ミス―厚労省(07/04 16:20)
保険証廃止延期、法案提出へ 立民「まず信頼」(07/04 16:12)
認知症高齢者、暗証なしも 保険証と本人確認のみ利用―マイナカード(07/04 16:09)
首相秘書官に上田サイバーセキュリティ・情報化審議官 防衛省出身(07/04 15:35)
石原氏参院くら替えに異論 自民・世耕氏「受け入れ難い」(07/04 15:05)
対抗措置を示唆 「結論ありき」放出中止要求―中国大使・処理水海外反響(07/04 14:13)
首相動静（７月４日）(07/04 13:29)
処理水報告書「重要な章に」 ＩＡＥＡ事務局長、今夕岸田首相に提出(07/04 13:18)
安全性の周知「時間必要」 公明の山口代表、処理水放出で(07/04 13:13)
ＩＡＥＡ事務局長、訪韓へ ７～９日、報告書を説明(07/04 12:02)
自民・茂木幹事長、南米・欧州歴訪へ(07/04 11:58)
岸田首相「次の時代切り開く」 安倍氏死去１年(07/04 11:20)
防衛次官に増田氏 官房長は中嶋首相秘書官(07/04 10:15)
マイナ改称「個人見解」と政府火消し 河野氏発言に疑問の声(07/04 07:10)
若者支援団体の実態調査へ 小倉こども相「トー横」視察(07/03 22:10)
首相動静（７月３日）(07/03 22:03)
対公明４選挙区、８月中に予備選 維新(07/03 20:21)
日米韓連携にくぎ 「対立激化させる」―中国外交トップ(07/03 20:02)
国葬前後の国会報告必要 実施基準定めず―安倍氏死去１年で一定ルール・政府(07/03 19:51)
友好関係促進で一致 台湾総統、前原元外相らと会談(07/03 19:43)
賠償金の供託手続き開始 元徴用工問題で韓国政府(07/03 19:24)
立民代表発言は「筋違い」 衆院選協力、政党間の確認必要―共産・小池氏(07/03 18:46)
韓国紙「日朝の実務者接触」 ６月複数回、日本政府は否定(07/03 18:37)
経済連携の強化確認 日・パキスタン外相(07/03 17:19)
岸田首相、宇宙飛行士候補を激励 「信頼引き継ぎ活躍を」(07/03 17:10)
日本財界訪中団が北京入り 中国紙、沖縄知事に注目(07/03 17:07)