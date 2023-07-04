自民党の世耕弘成参院幹事長は４日の記者会見で、安倍派の新体制について、自身を含め派内で有力な「５人を中心に鋭意、議論中だ」と強調した。５人は、世耕氏と高木毅国対委員長、松野博一官房長官、西村康稔経済産業相、萩生田光一政調会長。



安倍派、新体制へ動き活発 一周忌控え思惑交錯

世耕氏は「特に中堅、若手からはしっかりとした交渉力を持つことが重要だという声をたくさんもらっている。そういったものに対応した結果を出したい」と述べた。