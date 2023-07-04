同意なく登録、新たに６件 マイナ保険証、自治体ミス―厚労省
2023年07月04日16時20分
厚生労働省は４日、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を巡り、本人の同意がないまま利用登録された事例が新たに６件確認されたと発表した。いずれも自治体の事務処理ミスが原因で、本人の希望を受けて登録は既に解除されている。これまで判明した分と合わせると、誤りは計１１件となった。
同意なく登録、新たに６件 マイナ保険証、自治体ミス―厚労省
2023年07月04日16時20分
厚生労働省は４日、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を巡り、本人の同意がないまま利用登録された事例が新たに６件確認されたと発表した。いずれも自治体の事務処理ミスが原因で、本人の希望を受けて登録は既に解除されている。これまで判明した分と合わせると、誤りは計１１件となった。
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