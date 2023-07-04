パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2023年07月04日15時28分
【支配下選手登録】▽ロッテ・石川慎吾外野手
【同抹消】▽ロッテ・小沼健太投手（巨人への契約譲渡）
パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2023年07月04日15時28分
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