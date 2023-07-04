【シドニー時事】オーストラリア準備銀行（中央銀行）は４日、政策金利を４．１０％に据え置くと発表した。据え置きは４月以来、３会合ぶり。これまでの利上げの効果や今後の景気動向を見極める時間を確保するため、利上げを一時停止することにした。