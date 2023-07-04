豪中銀、金利据え置き 利上げ効果見極めへ
2023年07月04日15時12分
【シドニー時事】オーストラリア準備銀行（中央銀行）は４日、政策金利を４．１０％に据え置くと発表した。据え置きは４月以来、３会合ぶり。これまでの利上げの効果や今後の景気動向を見極める時間を確保するため、利上げを一時停止することにした。
豪中銀、金利据え置き 利上げ効果見極めへ
2023年07月04日15時12分
【シドニー時事】オーストラリア準備銀行（中央銀行）は４日、政策金利を４．１０％に据え置くと発表した。据え置きは４月以来、３会合ぶり。これまでの利上げの効果や今後の景気動向を見極める時間を確保するため、利上げを一時停止することにした。
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ウォール・ストリート・ジャーナル