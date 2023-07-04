６月のユニクロ既存店売上高、３．４％減 ファーストリテ
2023年07月04日15時12分
ファーストリテイリングは４日、６月のユニクロ店舗の既存店売上高（７０３店、ネット通販分含む）が前年同月比３．４％減少したと発表した。同月後半は気温が低下し、夏物商品の販売が伸び悩んだ。
６月のユニクロ既存店売上高、３．４％減 ファーストリテ
2023年07月04日15時12分
ファーストリテイリングは４日、６月のユニクロ店舗の既存店売上高（７０３店、ネット通販分含む）が前年同月比３．４％減少したと発表した。同月後半は気温が低下し、夏物商品の販売が伸び悩んだ。
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