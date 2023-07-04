上海協力機構
2023年07月04日15時03分
上海協力機構（ＳＣＯ） 中国とロシアが主導し、上海で２００１年に創設された地域協力機構。地域の安全保障やテロ対策、経済を含めた幅広い協力関係構築を目指す。当初はカザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの中央アジア４カ国と共に構成。１７年にインドとパキスタンが加わった。４日に９カ国目となるイランが加盟。米国を中心とする北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に対抗する位置付けもあるとみられている。（時事）
上海協力機構
2023年07月04日15時03分
上海協力機構（ＳＣＯ） 中国とロシアが主導し、上海で２００１年に創設された地域協力機構。地域の安全保障やテロ対策、経済を含めた幅広い協力関係構築を目指す。当初はカザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの中央アジア４カ国と共に構成。１７年にインドとパキスタンが加わった。４日に９カ国目となるイランが加盟。米国を中心とする北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に対抗する位置付けもあるとみられている。（時事）
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