輸出規制、中国の意図確認 松野官房長官
2023年07月04日11時31分
松野博一官房長官は４日の記者会見で、中国政府が半導体原材料のガリウムなどの輸出管理強化を発表したことを受け、「中国側に意図や運用方針を確認し、国際ルール上、不当な措置が講じられていれば適切に対応する」と述べた。
輸出規制、中国の意図確認 松野官房長官
2023年07月04日11時31分
松野博一官房長官は４日の記者会見で、中国政府が半導体原材料のガリウムなどの輸出管理強化を発表したことを受け、「中国側に意図や運用方針を確認し、国際ルール上、不当な措置が講じられていれば適切に対応する」と述べた。
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