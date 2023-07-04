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岸田首相「次の時代切り開く」　安倍氏死去１年

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岸田首相「次の時代切り開く」　安倍氏死去１年

2023年07月04日11時20分

自民党役員会に臨む岸田文雄首相（中央）＝４日午前、東京・永田町の同党本部

自民党役員会に臨む岸田文雄首相（中央）＝４日午前、東京・永田町の同党本部

　岸田文雄首相（自民党総裁）は４日の党役員会で、安倍晋三元首相の死去から８日で１年を迎えることに関し、「改めて哀悼の誠をささげる。次の時代を切り開いていくことが、遺志を継ぐことだと信じる」と述べた。「一致結束し、政策の実現、実行に当たっていきたい」とも語った。

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