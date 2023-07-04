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パッションフルーツを知事が試食　鹿児島県瀬戸内町〔地域〕

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パッションフルーツを知事が試食　鹿児島県瀬戸内町〔地域〕

2023年07月04日10時31分

鎌田愛人瀬戸内町長（右）からパッションフルーツを贈られた塩田康一鹿児島県知事＝６月３０日、同県庁

鎌田愛人瀬戸内町長（右）からパッションフルーツを贈られた塩田康一鹿児島県知事＝６月３０日、同県庁

　奄美大島の南端に位置する鹿児島県瀬戸内町の鎌田愛人町長が、県庁を訪れ、収穫したてのパッションフルーツを塩田康一知事に贈呈した。
　パッションフルーツを試食した塩田氏は「酸味があっておいしい」と称賛した。
　瀬戸内町のパッションフルーツは６月上旬から７月中旬ごろまで、ハウス栽培したものが収穫され、全国に出荷される。町によると今年の平均糖度は１８．４度と、例年よりも高いという。

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