パッションフルーツを知事が試食 鹿児島県瀬戸内町〔地域〕
2023年07月04日10時31分
奄美大島の南端に位置する鹿児島県瀬戸内町の鎌田愛人町長が、県庁を訪れ、収穫したてのパッションフルーツを塩田康一知事に贈呈した。
パッションフルーツを試食した塩田氏は「酸味があっておいしい」と称賛した。
瀬戸内町のパッションフルーツは６月上旬から７月中旬ごろまで、ハウス栽培したものが収穫され、全国に出荷される。町によると今年の平均糖度は１８．４度と、例年よりも高いという。
パッションフルーツを知事が試食 鹿児島県瀬戸内町〔地域〕
2023年07月04日10時31分
奄美大島の南端に位置する鹿児島県瀬戸内町の鎌田愛人町長が、県庁を訪れ、収穫したてのパッションフルーツを塩田康一知事に贈呈した。
パッションフルーツを試食した塩田氏は「酸味があっておいしい」と称賛した。
瀬戸内町のパッションフルーツは６月上旬から７月中旬ごろまで、ハウス栽培したものが収穫され、全国に出荷される。町によると今年の平均糖度は１８．４度と、例年よりも高いという。
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