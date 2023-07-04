政府は４日の閣議で、防衛省の鈴木敦夫事務次官が１４日付で退き、後任に増田和夫防衛政策局長を充てる人事を決めた。防衛装備庁長官に深沢雅貴地方協力局長、官房長に同省出身の中嶋浩一郎首相秘書官、防衛政策局長に加野幸司内閣審議官を起用。整備計画局長には青柳肇内閣審議官、地方協力局長には大和太郎統合幕僚監部総括官が就く。土本英樹防衛装備庁長官、川嶋貴樹整備計画局長はいずれも退職する。