米、香港警察を非難 海外活動家への懸賞金
2023年07月04日09時11分
【ワシントン時事】米国務省のミラー報道官は３日、香港警察が海外へ逃れた民主活動家ら８人の逮捕につながる情報提供者に懸賞金を出すことに対し、非難する声明を発表した。香港当局に直ちに懸賞金を取り消すよう求めた。
声明は、香港国家安全維持法（国安法）の「域外適用」について、「人権と世界中の人々の基本的な自由を脅かす危険な先例だ」と批判。中国政府による国境を越えた弾圧に反対し、表現の自由を支持していくと強調した。
米、香港警察を非難 海外活動家への懸賞金
2023年07月04日09時11分
【ワシントン時事】米国務省のミラー報道官は３日、香港警察が海外へ逃れた民主活動家ら８人の逮捕につながる情報提供者に懸賞金を出すことに対し、非難する声明を発表した。香港当局に直ちに懸賞金を取り消すよう求めた。
声明は、香港国家安全維持法（国安法）の「域外適用」について、「人権と世界中の人々の基本的な自由を脅かす危険な先例だ」と批判。中国政府による国境を越えた弾圧に反対し、表現の自由を支持していくと強調した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル