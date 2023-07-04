時事ドットコムニュース

>

国際

>

米、香港警察を非難　海外活動家への懸賞金

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

米、香港警察を非難　海外活動家への懸賞金

2023年07月04日09時11分

　【ワシントン時事】米国務省のミラー報道官は３日、香港警察が海外へ逃れた民主活動家ら８人の逮捕につながる情報提供者に懸賞金を出すことに対し、非難する声明を発表した。香港当局に直ちに懸賞金を取り消すよう求めた。

海外の活動家ら８人に懸賞金　国安法施行後で初―香港警察

　声明は、香港国家安全維持法（国安法）の「域外適用」について、「人権と世界中の人々の基本的な自由を脅かす危険な先例だ」と批判。中国政府による国境を越えた弾圧に反対し、表現の自由を支持していくと強調した。

関連記事

こんな記事も

国際用語

国際

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ