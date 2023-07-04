ジェラード氏、サウジリーグの監督に サッカー
2023年07月04日08時51分
【ロンドン時事】サッカーのサウジアラビア・プロリーグ、アルエティファクは３日、元イングランド代表主将のスティーブン・ジェラード氏（４３）の新監督就任を発表した。ロイター通信によると、２年契約。
ジェラード氏は２０２０～２１年シーズンに、スコットランド・プレミアリーグのレンジャーズをリーグ制覇に導いた。２１年１１月からイングランド・プレミアリーグのアストンビラを指揮したが、昨年１０月に解任された。
ジェラード氏、サウジリーグの監督に サッカー
2023年07月04日08時51分
【ロンドン時事】サッカーのサウジアラビア・プロリーグ、アルエティファクは３日、元イングランド代表主将のスティーブン・ジェラード氏（４３）の新監督就任を発表した。ロイター通信によると、２年契約。
ジェラード氏は２０２０～２１年シーズンに、スコットランド・プレミアリーグのレンジャーズをリーグ制覇に導いた。２１年１１月からイングランド・プレミアリーグのアストンビラを指揮したが、昨年１０月に解任された。
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