【ニューヨーク時事】週明け３日のニューヨーク外国為替市場では、日米の金利差拡大観測を背景とした円売り・ドル買いの流れが続き、円相場は１ドル＝１４４円台後半に下落した。午後５時現在は１４４円６５～７５銭と、前週末同時刻比３９銭の円安・ドル高。