【１面トップ】

〔朝日〕株所得 報告３割未満 国会議員 法の理念と乖離 ０４～２２年 本社調査

〔毎日〕景況感 ７期ぶり改善 大企業・製造業 自動車回復 日銀６月短観

〔読売〕生成ＡＩ 監査・認証制 開発・提供者 透明性向上図る 政府検討 規制の具体策 Ｇ７と歩調

〔日経〕値上げ・円安、前向く企業 製造業景況７四半期ぶり改善 日銀短観 消費に弱さも、賃上げカギ

〔産経〕中国、キューバに「スパイ」施設 米軍を傍受か 米 諜報拠点の拡大警戒

〔東京〕殺傷武器輸出「否定されず」 「密室協議」で解釈変更か 政府・与党 国会経ず議事録非公開

【共通ニュース】

◆税収最高 ７１．１兆円 昨年度 剰余金１．３兆円防衛費に

◆熊本 ２度の線状降水帯 国道の橋 崩落

◆路線価、上昇率が拡大 ２３年分１．５％ コロナ前の伸び回復

◆国会議員所得減少２１５６万円 昨年平均 自民６年連続首位

◆日欧 半導体連携強化 海底ケーブル開発も協力

◆単独犯対策で情報集約 来月から 警察庁、元首相銃撃受け

◆学術会議が会員候補 任命拒否６人含まず 政府への撤回要求は継続

◆新橋雑居ビルで爆発 ４人重軽傷 ２階の店 ガス引火か（続）