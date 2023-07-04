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４日の朝刊（都内最終版）☆１

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４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月04日07時10分

【１面トップ】
〔朝日〕株所得　報告３割未満　国会議員　法の理念と乖離　０４～２２年　本社調査
〔毎日〕景況感　７期ぶり改善　大企業・製造業　自動車回復　日銀６月短観
〔読売〕生成ＡＩ　監査・認証制　開発・提供者　透明性向上図る　政府検討　規制の具体策　Ｇ７と歩調
〔日経〕値上げ・円安、前向く企業　製造業景況７四半期ぶり改善　日銀短観　消費に弱さも、賃上げカギ
〔産経〕中国、キューバに「スパイ」施設　米軍を傍受か　米　諜報拠点の拡大警戒
〔東京〕殺傷武器輸出「否定されず」　「密室協議」で解釈変更か　政府・与党　国会経ず議事録非公開
【共通ニュース】
◆税収最高　７１．１兆円　昨年度　剰余金１．３兆円防衛費に
◆熊本　２度の線状降水帯　国道の橋　崩落
◆路線価、上昇率が拡大　２３年分１．５％　コロナ前の伸び回復
◆国会議員所得減少２１５６万円　昨年平均　自民６年連続首位
◆日欧　半導体連携強化　海底ケーブル開発も協力
◆単独犯対策で情報集約　来月から　警察庁、元首相銃撃受け
◆学術会議が会員候補　任命拒否６人含まず　政府への撤回要求は継続
◆新橋雑居ビルで爆発　４人重軽傷　２階の店　ガス引火か（続）

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