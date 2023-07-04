古江は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年07月04日00時19分
女子ゴルフの最新世界ランキングが３日付で発表され、古江彩佳が前週から一つ上げて日本勢トップの１７位となった。山下美夢有は１９位、畑岡奈紗は２０位、笹生優花は２４位で、いずれも変動なし。岩井千怜は一つ下げて４１位。資生堂レディース３位の岩井明愛は五つ上げて５０位となった。１位は高真栄（韓国）で変わらず。 （時事）
古江は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年07月04日00時19分
女子ゴルフの最新世界ランキングが３日付で発表され、古江彩佳が前週から一つ上げて日本勢トップの１７位となった。山下美夢有は１９位、畑岡奈紗は２０位、笹生優花は２４位で、いずれも変動なし。岩井千怜は一つ下げて４１位。資生堂レディース３位の岩井明愛は五つ上げて５０位となった。１位は高真栄（韓国）で変わらず。 （時事）
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