ミシガン州ノバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- (ビジネスワイヤ) -- 温度管理産業用REITであり世界規模の統合的ソリューションプロバイダーのリネージュ・ロジスティクス(以下、「リネージュ」または「当社」)は、Brooke Millerをアジア太平洋地域担当プレジデントに任命すると発表しました。 彼女はオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、スリランカ、ベトナム等の地域における業務を統括する役割を担います。彼女はリネージュのグローバル最高執行責任者であるジェフ・リベラの直属の配下となります。

MillerはP&Lリーダーシップ、戦略、財務、営業、マーケティングにおける上級管理職としての幅広い経験をリネージュにもたらしてくれます。彼女は直近では、カストロール(NYSE: BP)でアジア太平洋地域を指揮していました。BPが所有するカストロールは、自動車、工業、船舶、航空宇宙産業向けに高性能の潤滑油を提供する20億ドル規模のグローバルリーダーであり、同社において彼女は11か国からなる900人のチームの責任者でした。これより以前には、カストロールでリテール、営業およびマーケティングを担当するバイス・プレジデントとして、業務運営、マーケティング、物流、B2B燃料、資産管理を統括していました。また、MillerはBPのオーストラリア、ニュージーランド、そして中国を担当する最高財務責任者(CFO)として、B2CおよびB2Bビジネスの戦略と運営指揮の責任を担っていました。

「Brookeはアジア太平洋ビジネスの構築・拡大を成功させた素晴らしい経験をもたらしてくれます。同地域におけるリネージュの運営を成功させるうえで、彼女は助けになってくれると確信しています」と、リベラは述べています。「彼女の顧客中心アプローチや物流、輸送における確かな実績のおかげで、地域の食料サプライチェーン全体において顧客に付加価値を生み出す取り組みが決定的に推し進められるでしょう。」

「リネージュに加わることができ、嬉しく思います。当社は最も包括的で統合されたソリューションを顧客に提供し続けており、地域人口の増加に対応すべく、より広範で一貫性のある食料サプライチェーンを創り出しています」と、Millerは述べています。「ファシリティーチームとともに働くことを楽しみにしています。彼らとともに、最高水準の安全性、作業基準、優れた顧客サービスをより強化し、最も評価されている地域・世界の食料品ブランド等の素晴らしい顧客がリネージュに寄せる期待に応えていきます。」

リネージュは2020年のエマージェント・コールド買収により、アジア太平洋地域への参入を果たしました。それ以来、リネージュは有機的成長と買収を通じてあらゆる地域市場に参入しており、直近ではニュージーランドおよびシンガポールにおける買収を発表しています。

リネージュ・ロジスティクスについて

リネージュ・ロジスティクスは、温度管理された産業用REITの世界的大手であり、統合的ソリューションを提供しています。同社は、北米、欧州、アジア太平洋の国々において、戦略的に配置された400以上の施設からなる、総キャパシティ約20億立方フィートの比類のない世界的ネットワークを擁しています。エンド・ツー・エンドのロジスティクスソリューションと革新的技術における業界トップクラスの専門性を結びつけて、リネージュは世界最大手の食品飲料企業と提携し、流通効率の向上、持続可能性の推進、サプライチェーンにおける廃棄の最小化に貢献し、そしてなにより世界への食糧供給の一端を担っています。その優れたイノベーションおよび持続可能性のイニシアチブが評価されて、リネージュはCNBC Disruptor 50 Companyに3年連続、US Best Managed Companyに2回選出されたほか、Fast Company誌のThe World’s Most Innovative Companiesではデータサイエンス企業部門の第1位、総合23位に選出され、さらにフォーチュン誌のChange the Worldリストに入っています。(www.lineagelogistics.com)

