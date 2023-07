スペイン、バルセロナ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 製薬会社のフェラーが主催するIMPAHCT (肺高血圧症の臨床治療に関する国際会議) イベントに30以上の国々から150人を超える呼吸器専門医や心臓専門医が集まり、肺高血圧症(PH)にかかる研究および治療を前進させるという同社の取り組みをより強固なものとしました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230703125251/ja/

Audience at IMPAHCT (International Meeting on Pulmonary Hypertension Clinical Treatment) organized by pharmaceutical company Ferrer (Photo: Ferrer)