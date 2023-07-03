出光興産、ドローンで設備点検・監視サービス 双葉電子工業と事業化検討
2023年07月03日19時59分
出光興産は３日、双葉電子工業とともに、ドローンによる太陽光パネルの設備点検や果樹の生育監視といったサービスの事業化に向け、本格的な検討に入ったと発表した。実証実験の結果を踏まえ、具体的な事業化の時期を決める。
出光興産、ドローンで設備点検・監視サービス 双葉電子工業と事…
2023年07月03日19時59分
出光興産は３日、双葉電子工業とともに、ドローンによる太陽光パネルの設備点検や果樹の生育監視といったサービスの事業化に向け、本格的な検討に入ったと発表した。実証実験の結果を踏まえ、具体的な事業化の時期を決める。
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