ヤクルトの山田哲人内野手が３日、出場選手登録を外れた。２日の広島戦に先発出場したが、六回の守備には就かず交代していた。右脚を負傷したとみられる。今季は５６試合出場で打率２割３分４厘、９本塁打、２５打点。