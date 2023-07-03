山田が登録抹消 プロ野球・ヤクルト
2023年07月03日18時39分
ヤクルトの山田哲人内野手が３日、出場選手登録を外れた。２日の広島戦に先発出場したが、六回の守備には就かず交代していた。右脚を負傷したとみられる。今季は５６試合出場で打率２割３分４厘、９本塁打、２５打点。
山田が登録抹消 プロ野球・ヤクルト
2023年07月03日18時39分
ヤクルトの山田哲人内野手が３日、出場選手登録を外れた。２日の広島戦に先発出場したが、六回の守備には就かず交代していた。右脚を負傷したとみられる。今季は５６試合出場で打率２割３分４厘、９本塁打、２５打点。
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