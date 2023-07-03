男子ゴルフの最新世界ランキングが２日付で発表され、松山英樹は前週から七つ下がって３３位だった。比嘉一貴は二つ後退して１１５位、金谷拓実は一つ下がって１２０位。

１位のスコッティー・シェフラー（米国）ら上位に変動はなかった。 （時事）