大阪入管職員を逮捕 １７歳女子高生買春疑い―府警
2023年07月03日18時07分
女子高校生（１７）に現金を渡してみだらな行為をしたとして、大阪府警は３日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、大阪出入国在留管理局職員の向諒介容疑者（４１）＝大阪府高石市綾園＝を逮捕した。府警南署によると、「全く覚えていません」などと容疑を否認しているという。
大阪入管職員を逮捕 １７歳女子高生買春疑い―府警
2023年07月03日18時07分
女子高校生（１７）に現金を渡してみだらな行為をしたとして、大阪府警は３日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、大阪出入国在留管理局職員の向諒介容疑者（４１）＝大阪府高石市綾園＝を逮捕した。府警南署によると、「全く覚えていません」などと容疑を否認しているという。
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