円、１４４円台後半 ロンドン外為
2023年07月03日17時39分
【ロンドン時事】週明け３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で円売り・ドル買いが優勢となった流れを引き継ぎ、１ドル＝１４４円台後半に下落した。午前９時現在は１４４円７８～８８銭と、前週末午後４時比２８銭の円安・ドル高。
円、１４４円台後半 ロンドン外為
2023年07月03日17時39分
【ロンドン時事】週明け３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で円売り・ドル買いが優勢となった流れを引き継ぎ、１ドル＝１４４円台後半に下落した。午前９時現在は１４４円７８～８８銭と、前週末午後４時比２８銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル