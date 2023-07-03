セ・リーグ公示（３日） プロ野球
2023年07月03日15時29分
【出場選手登録抹消】▽ヤクルト・山田哲人内野手▽阪神・才木浩人投手▽広島・玉村昇悟投手、曽根海成内野手、韮沢雄也内野手（再登録は１３日以降）
セ・リーグ公示（３日） プロ野球
2023年07月03日15時29分
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