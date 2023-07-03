時事ドットコムニュース

>

経済

>

東証、トップ企業で新指数　「プライム１５０」算出開始

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

東証、トップ企業で新指数　「プライム１５０」算出開始

2023年07月03日14時46分

「ＪＰＸプライム１５０指数」の算出開始を知らせる電光掲示板＝３日午前、東京都中央区

「ＪＰＸプライム１５０指数」の算出開始を知らせる電光掲示板＝３日午前、東京都中央区

  • 「ＪＰＸプライム１５０指数」の算出開始を知らせるモニター＝３日午前、東京都中央区

　東証は３日、日本を代表するトップ企業１５０銘柄で構成する新しい株価指数「ＪＰＸプライム１５０」の算出を始めた。ソニーグループやＮＴＴ、任天堂など資本効率の高い企業が選ばれており、資本コストを意識した経営の浸透、国内株式市場の活性化が期待される。
　新指数は時価総額や株価純資産倍率（ＰＢＲ）などを基準に、東証プライム市場の１５０銘柄を選定。担当者は「国内外の投資家に新しい日本株投資や中長期投資の選択肢を提供できる」と話した。銘柄は来年以降、毎年８月に定期的に入れ替える。

関連記事

  • 東京株、500円超高 米株高好感
  • 515円高の3万3704円73銭 3日午前の平均株価
  • NY株、続伸 利上げ長期化観測が後退

こんな記事も

経済用語

経済

もっと見る
　| 鈴木愛理　ラジオ番組
[PR] 公開収録　7月9日(日) 11:30～
yayoi
会場 ： あべのキューズモール（大阪）
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ