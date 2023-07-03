日銀短観「景気回復を反映」 松野官房長官
2023年07月03日11時57分
松野博一官房長官は３日の記者会見で、日銀が発表した全国企業短期経済観測調査（短観）で企業の景況感を示す業況判断指数が大企業製造業で７四半期ぶりに改善したことについて、「緩やかに回復している景気の状況を反映したものだ」と述べた。「未来への投資拡大や構造的賃上げの実現に向け、新しい資本主義の取り組みを加速させる」とも強調した。
日銀短観「景気回復を反映」 松野官房長官
2023年07月03日11時57分
松野博一官房長官は３日の記者会見で、日銀が発表した全国企業短期経済観測調査（短観）で企業の景況感を示す業況判断指数が大企業製造業で７四半期ぶりに改善したことについて、「緩やかに回復している景気の状況を反映したものだ」と述べた。「未来への投資拡大や構造的賃上げの実現に向け、新しい資本主義の取り組みを加速させる」とも強調した。
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