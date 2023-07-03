静岡県小山町の県道で昨年１０月、観光バスが横転して乗客１人が死亡、２８人が重軽傷を負った事故で、県警は３日、業務上過失致死傷の疑いで、バス運行会社「美杉観光バス」（埼玉県飯能市）の運行管理者だった男性社員（５６）を書類送検した。



「フェード現象」が原因か 観光バス横転事故―静岡県警

送検容疑は昨年１０月１３日、バスを運転していた野口祐太被告（２７）＝自動車運転処罰法違反罪で公判中＝の指導監督を怠ってバスを横転させ、乗客２９人を死傷させた疑い。