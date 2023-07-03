西岡２７位、錦織５０１位 男子テニス世界ランク
2023年07月03日10時21分
男子テニスの最新世界ランキングが３日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は２７位で前週と変わらなかった。錦織圭（ユニクロ）は八つ下げて５０１位となり、ダニエル太郎（エイブル）が１０６位、綿貫陽介（フリー）は１１６位。
１位はカルロス・アルカラス（スペイン）。 （時事）
西岡２７位、錦織５０１位 男子テニス世界ランク
2023年07月03日10時21分
男子テニスの最新世界ランキングが３日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は２７位で前週と変わらなかった。錦織圭（ユニクロ）は八つ下げて５０１位となり、ダニエル太郎（エイブル）が１０６位、綿貫陽介（フリー）は１１６位。
１位はカルロス・アルカラス（スペイン）。 （時事）
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