時事ドットコムニュース

>

政治

>

岸田首相、３８６４万円でトップ　著書出版の共産・志位氏２位―…

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

岸田首相、３８６４万円でトップ　著書出版の共産・志位氏２位―２２年議員所得

2023年07月03日13時33分

　３日公開された２０２２年分の国会議員の所得等報告書で、対象となった与野党８党首の所得を比較したところ、自民党総裁の岸田文雄首相が前年比１０２７万円増の３８６４万円で２年連続のトップとなった。

国会議員の平均所得２１５６万円　４年連続減少、２２年報告書

　自民党総裁の首位は５年連続。首相は歳費と首相給与などの給与所得が３７８２万円で、各党党首を引き離した。出演料や原稿料など政治家の露出度の指標とされる雑所得は８２万円で、党総裁選や衆院選でメディアへの登場が多かった２１年分と比べると６００万円以上減った。
　２位は共産党の志位和夫委員長で前年比２７４万円増の２０５１万円。２２年に刊行した「新・綱領教室」上下巻の印税などで雑所得が増え、前年の５位から順位を上げた。
　野党第１党の立憲民主党の泉健太代表は１８４７万円で６位。雑所得は８５万円だった。
　その他の党首は公明党の山口那津男代表が１９３０万円、国民民主党の玉木雄一郎代表が１９０５万円、れいわ新選組の大石晃子共同代表が１８５４万円、日本維新の会の馬場伸幸代表が１８３３万円。最も少なかったのは社民党の福島瑞穂党首で１８２０万円だった。
　８党首の平均は２１３８万円となり、全議員平均（２１５６万円）を１８万円下回った。

関連記事

  • 首相動静(7月3日)
  • 立民執行部、求心力が低下　渦巻く不満、「党内政局」も
  • 松野官房長官、処理水放出「夏ごろ」維持

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
　| 鈴木愛理　ラジオ番組
[PR] 公開収録　7月9日(日) 11:30～
yayoi
会場 ： あべのキューズモール（大阪）
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ