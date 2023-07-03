３日公開された２０２２年分の国会議員の所得等報告書で、対象となった与野党８党首の所得を比較したところ、自民党総裁の岸田文雄首相が前年比１０２７万円増の３８６４万円で２年連続のトップとなった。



国会議員の平均所得２１５６万円 ４年連続減少、２２年報告書

自民党総裁の首位は５年連続。首相は歳費と首相給与などの給与所得が３７８２万円で、各党党首を引き離した。出演料や原稿料など政治家の露出度の指標とされる雑所得は８２万円で、党総裁選や衆院選でメディアへの登場が多かった２１年分と比べると６００万円以上減った。

２位は共産党の志位和夫委員長で前年比２７４万円増の２０５１万円。２２年に刊行した「新・綱領教室」上下巻の印税などで雑所得が増え、前年の５位から順位を上げた。

野党第１党の立憲民主党の泉健太代表は１８４７万円で６位。雑所得は８５万円だった。

その他の党首は公明党の山口那津男代表が１９３０万円、国民民主党の玉木雄一郎代表が１９０５万円、れいわ新選組の大石晃子共同代表が１８５４万円、日本維新の会の馬場伸幸代表が１８３３万円。最も少なかったのは社民党の福島瑞穂党首で１８２０万円だった。

８党首の平均は２１３８万円となり、全議員平均（２１５６万円）を１８万円下回った。