米男子ゴルフ・談話
2023年07月03日08時36分
◇戻せた
小平智 前半はなかなか厳しいゴルフだったけれど、そこから戻せた。最後はいいパットで終われた。この調子のまま連戦したい。（時事）
米男子ゴルフ・談話
2023年07月03日08時36分
◇戻せた
小平智 前半はなかなか厳しいゴルフだったけれど、そこから戻せた。最後はいいパットで終われた。この調子のまま連戦したい。（時事）
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