２日の日本選手 米大リーグ
2023年07月03日08時32分
▽エンゼルス・大谷 ダイヤモンドバックス戦に３番指名打者で出場し、八回に右越えの３１号ソロを放った。４打数１安打１打点、２三振。打率３割６厘。（時事）
２日の日本選手 米大リーグ
2023年07月03日08時32分
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