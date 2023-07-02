この一戦を最後にドイツ２部のキールへ移籍する湘南の町野。プロ１年目の厳しさを味わった古巣を相手に、ＰＫによる１点に終わった。チームは自身が４ゴールを挙げた４月１日のＧ大阪戦を最後に１３戦未勝利。「最後に悪い流れを断ち切ってドイツに行きたかったが、自分の実力不足」と唇をかんだ。

昨年のＷ杯カタール大会の日本代表に追加招集された大型ストライカー。国際Ａマッチで、Ｊリーグとは違う球際の激しさやプレー強度を感じ、より海外志向が高まったという。

「自分の良さを屈強な相手にも通用するようなレベルにしていきたい。目標は日本代表に戻って代表のストライカーになること」。新天地での飛躍を誓った。