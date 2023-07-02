ヤクルトの高橋が３勝目 プロ野球・ヤクルト―広島
2023年07月02日21時13分
ヤクルトが逆転勝ち。１点を追う四回にオスナが１３号３ランを放ち、五回にサンタナの適時打でリードを広げた。高橋は制球良く、６回１失点に抑えて３勝目。継投も決まり、田口が１６セーブ目。広島は先発の森が要所で踏ん張れなかった。
ヤクルトの高橋が３勝目 プロ野球・ヤクルト―広島
2023年07月02日21時13分
ヤクルトが逆転勝ち。１点を追う四回にオスナが１３号３ランを放ち、五回にサンタナの適時打でリードを広げた。高橋は制球良く、６回１失点に抑えて３勝目。継投も決まり、田口が１６セーブ目。広島は先発の森が要所で踏ん張れなかった。
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