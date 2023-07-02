鈴木大が１５００試合出場 プロ野球・楽天
2023年07月02日18時59分
楽天の鈴木大地内野手は２日、ロッテ１０回戦（ゾゾ）の七回から一塁守備に就き、通算１５００試合出場を達成した。初出場はロッテ時代の２０１２年６月２日の中日３回戦（ＱＶＣ＝当時）の八回に代走で。
鈴木大が１５００試合出場 プロ野球・楽天
2023年07月02日18時59分
楽天の鈴木大地内野手は２日、ロッテ１０回戦（ゾゾ）の七回から一塁守備に就き、通算１５００試合出場を達成した。初出場はロッテ時代の２０１２年６月２日の中日３回戦（ＱＶＣ＝当時）の八回に代走で。
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