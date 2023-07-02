バスケット女子アジア杯・談話
2023年07月02日17時00分
◇成長につなげたい
日本・恩塚監督 この試合からしっかり学んで、チームの成長につなげたい。優勝という結果は得られなかったが、選手たちの努力や、チームへの貢献を誇りに思う。（時事）
バスケット女子アジア杯・談話
2023年07月02日17時00分
◇成長につなげたい
日本・恩塚監督 この試合からしっかり学んで、チームの成長につなげたい。優勝という結果は得られなかったが、選手たちの努力や、チームへの貢献を誇りに思う。（時事）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
プロ野球速報 （２日）(07/02 18:04)
プロ野球速報 （２日）(07/02 18:04)
２―２で分ける プロ野球・巨人―阪神(07/02 17:53)
中日の涌井、要所で踏ん張れず プロ野球(07/02 17:42)
パ・リーグ個人投手成績 （２日現在）(07/02 17:27)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）(07/02 17:25)
パ・リーグ個人打撃成績 （２日現在）(07/02 17:25)
パ・リーグチーム成績表 （２日現在）(07/02 17:24)
楽天が大勝 プロ野球・ロッテ―楽天(07/02 17:18)
クルーガーが２勝目 ２位に片岡とクウェイル―セガサミー杯男子ゴルフ(07/02 17:16)
バスケット女子アジア杯・談話(07/02 17:00)
ＤｅＮＡの東が８勝目 プロ野球・ＤｅＮＡ―中日(07/02 16:58)
日本、パリ切符獲得 団体球技初のパラ出場決定―車いすラグビー(07/02 16:54)
ソフトバンク５連勝 プロ野球・西武―ソフトバンク(07/02 16:53)
山下主審「力合わせる」 女子Ｗ杯サッカー(07/02 16:49)
日本ハム連敗止める プロ野球・日本ハム―オリックス(07/02 16:43)
日本、６連覇ならず 決勝で中国に屈す―バスケット女子アジア杯(07/02 16:35)
乾「わくわくより緊張」 世界選手権前に練習公開―水泳ＡＳ(07/02 16:26)
小山が２時間７分台でＶ ゴールドコースト・マラソン(07/02 16:03)
１９歳桜井、ツアー初Ｖ 資生堂女子ゴルフ(07/02 15:46)
復帰の樋口「楽しめた」 １０カ月ぶり実戦―フィギュア(07/02 15:43)
Ｆ東京の仲川は全治４～６週間 Ｊリーグ(07/02 15:42)
カブスの鈴木、復帰も音なし 米大リーグ(07/02 15:33)
エンゼルスの大谷、マクガフ相手に一直 米大リーグ(07/02 15:32)
エンゼルスの大谷、９戦ぶり無安打 吉田２安打、菊池は３敗目―米大リーグ(07/02 15:16)
１日の日本選手 米大リーグ(07/02 15:15)
オリックスの森、左脚負傷で抹消 プロ野球(07/02 15:03)
パ・リーグ公示（２日） プロ野球(07/02 12:42)
セ・リーグ公示（２日） プロ野球(07/02 12:22)
安楽と谷井が６位 クライミングＷ杯(07/02 12:06)