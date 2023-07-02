クルーガーが２勝目 セガサミー杯男子ゴルフ
2023年07月02日15時03分
【男子ゴルフ・長嶋茂雄招待セガサミー・カップ】最終日（２日、北海道・ザ・ノースカントリーＧＣ、７１７８ヤード＝パー７２、賞金総額１億５０００万円、優勝３０００万円）
前日首位のジェイブ・クルーガー（南アフリカ）が６７で回り、通算２３アンダーで優勝した。２０１９年９月のシンハン・ドンヘ・オープン以来となるツアー通算２勝目。
クルーガーが２勝目 セガサミー杯男子ゴルフ
2023年07月02日15時03分
【男子ゴルフ・長嶋茂雄招待セガサミー・カップ】最終日（２日、北海道・ザ・ノースカントリーＧＣ、７１７８ヤード＝パー７２、賞金総額１億５０００万円、優勝３０００万円）
前日首位のジェイブ・クルーガー（南アフリカ）が６７で回り、通算２３アンダーで優勝した。２０１９年９月のシンハン・ドンヘ・オープン以来となるツアー通算２勝目。
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