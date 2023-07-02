ユダヤ人入植地
2023年07月02日14時57分
ユダヤ人入植地 イスラエルが１９６７年の第３次中東戦争で占領したヨルダン川西岸などに建設したユダヤ人居住区。入植地には約５０万人が暮らす。占領地での入植活動は国際法違反とされるが、イスラエルは「西岸は占領地ではなく係争地」と主張。入植活動を続けている。（時事）
ユダヤ人入植地
2023年07月02日14時57分
ユダヤ人入植地 イスラエルが１９６７年の第３次中東戦争で占領したヨルダン川西岸などに建設したユダヤ人居住区。入植地には約５０万人が暮らす。占領地での入植活動は国際法違反とされるが、イスラエルは「西岸は占領地ではなく係争地」と主張。入植活動を続けている。（時事）
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