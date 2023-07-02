＜セ＞

広 島 － ヤクル（１８時、神宮）

阪 神 ２－２ 巨 人（１１回表、東京ドーム）

中 日 ２－３ ＤｅＮ（終了、横浜）

＜パ＞

オリッ ３－６ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

楽 天１１－１ ロッテ（９回表、ゾゾマリン）

ソフト ９－３ 西 武（終了、ベルーナドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ