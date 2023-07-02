【出場選手登録】▽オリックス・比嘉幹貴投手、Ｔ―岡田外野手▽ソフトバンク・石川柊太投手▽西武・山野辺翔内野手、高木渉外野手▽楽天・高田孝一投手、藤井聖投手▽日本ハム・北山亘基投手

【同抹消】▽オリックス・コットン投手、森友哉捕手▽西武・渡部健人内野手、長谷川信哉内野手▽楽天・弓削隼人投手▽日本ハム・郡拓也捕手（再登録は１２日以降）