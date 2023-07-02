小平、２６位に後退 米男子ゴルフ
2023年07月02日08時53分
【デトロイト（米ミシガン州）時事】米男子ゴルフのロケットモーゲージ・クラシックは１日、ミシガン州デトロイトのデトロイトＧＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、１９位で出た小平智は８バーディー、１ダブルボギー、１トリプルボギーの６９で回ったが、通算１１アンダーで２６位に後退した。６４をマークしたリッキー・ファウラー（米国）が２０アンダーで単独首位に立った。
小平、２６位に後退 米男子ゴルフ
2023年07月02日08時53分
【デトロイト（米ミシガン州）時事】米男子ゴルフのロケットモーゲージ・クラシックは１日、ミシガン州デトロイトのデトロイトＧＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、１９位で出た小平智は８バーディー、１ダブルボギー、１トリプルボギーの６９で回ったが、通算１１アンダーで２６位に後退した。６４をマークしたリッキー・ファウラー（米国）が２０アンダーで単独首位に立った。
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