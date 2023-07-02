日本は７位決定戦へ バスケット男子Ｕ１９Ｗ杯
2023年07月02日00時29分
バスケットボール男子のＵ１９（１９歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は１日、ハンガリーのデブレツェンで行われ、日本は５～８位決定予備戦でセルビアに７３―９９で敗れた。２日の７位決定戦でカナダと対戦する。 （時事）
日本は７位決定戦へ バスケット男子Ｕ１９Ｗ杯
2023年07月02日00時29分
バスケットボール男子のＵ１９（１９歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は１日、ハンガリーのデブレツェンで行われ、日本は５～８位決定予備戦でセルビアに７３―９９で敗れた。２日の７位決定戦でカナダと対戦する。 （時事）
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