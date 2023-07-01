ソフトバンク上林が決勝打 プロ野球・西武―ソフトバンク
2023年07月01日22時47分
ソフトバンクが延長戦を制し４連勝。十回に途中出場の上林が決勝の２点三塁打を放った。５番手オスナが２勝目。甲斐野が２年ぶりのセーブ。西武は渡部がソロを含む３打点。反撃が実り七回に一時リードしたが、救援が踏ん張れなかった。
ソフトバンク上林が決勝打 プロ野球・西武―ソフトバンク
2023年07月01日22時47分
ソフトバンクが延長戦を制し４連勝。十回に途中出場の上林が決勝の２点三塁打を放った。５番手オスナが２勝目。甲斐野が２年ぶりのセーブ。西武は渡部がソロを含む３打点。反撃が実り七回に一時リードしたが、救援が踏ん張れなかった。
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