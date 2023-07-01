Ｊ１神戸での最後の試合を終え、セレモニーに臨んだイニエスタの主な発言は次の通り。

５年前に神戸に来た時には、この旅がこれだけ美しく感動的になるとは想像もつかなかった。自分の家から遠く離れたところだが、わが家にいるような感覚だった。それも皆さんのおかげ。感謝している。

このクラブを大きな物にするという約束を果たしに神戸に来た。果たすことができたと感じている。自分はピッチの内外で最大限（の力を）出すように努めた。（出場機会がなかった）最後の数カ月はとても苦しい時期だった。

ピッチの上で（主力として）プレーしながら引退を迎えたい気持ちがあり、次の一歩を踏もうと思う。