首位町田、勝ち点５０ Ｊ２
2023年07月01日21時51分
明治安田Ｊ２リーグは１日、各地で第２３節の９試合が行われ、首位の町田は大宮に３―２で逆転勝ちし、勝ち点５０とした。前節２位の大分は磐田と１―１で引き分け、勝ち点４２。磐田は４位に浮上。
長崎は清水に２―３と競り負け、５位に後退した。
首位町田、勝ち点５０ Ｊ２
2023年07月01日21時51分
明治安田Ｊ２リーグは１日、各地で第２３節の９試合が行われ、首位の町田は大宮に３―２で逆転勝ちし、勝ち点５０とした。前節２位の大分は磐田と１―１で引き分け、勝ち点４２。磐田は４位に浮上。
長崎は清水に２―３と競り負け、５位に後退した。
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