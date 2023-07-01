無得点で引き分けた。Ｇ大阪はジェバリにボールを集めて攻撃を展開。終盤に宇佐美を投入してテンポを上げたが、得点に結びつけられなかった。粘り強い守備で前半をしのいだ横浜Ｃは終盤に畳み掛けたものの、崩し切れなかった。