陸上の実業団・学生対抗大会は１日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われ、男子１００メートルは柳田大輝（東洋大）が１０秒１０（追い風０．３メートル）で優勝した。

女子１００メートル障害は日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）が１２秒９０で制し、寺田明日香（ジャパンクリエイト）が１２秒９２で２位。男子１１０メートル障害は野本周成（愛媛陸協）が１３秒５１で、女子１００メートルは三浦由奈（筑波大）が１１秒６３（向かい風０．１メートル）で勝った。