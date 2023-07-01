昨季限りで現役を引退した日本ハムの金子千尋特命コーチが、試合前の引退セレモニーに臨んだ。通算１３０勝を挙げた２０１４年の沢村賞投手。全盛期を過ごした古巣オリックス戦でのセレモニーとなり、「こういう機会を設けてもらい、球団に感謝している」と話した。

今季は米大リーグのレンジャーズに留学。現在は一時帰国中で、８月に再び渡米するという。「日本と米国の野球の良いところを掛け合わせて、しっかり選手に伝えられるようにしたい」と思いを新たにしていた。